عبدالملك الحوثي: في شرع آل سعود تقبيل قبر الرسول “بدعة” بينما تقبيل كتف الأمير جائز ومستحب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، هجوما عنيفا على النظام السعودي متهما إياه بتسييس الدين وتحريف أحكامه ونصوصه لصالح أهدافه وما يخدم رؤية ولي العهد السعودي.

ونشر موقع قناة “المسيرة” التابعة لأنصار الله كلمة الحوثي التي حذر فيها مما وصفه بخطورة الانحراف الذي يهدد الهوية الإيمانية تحت الكثير من العناوين، مشيرا إلى أن “النظام السعودي يدعم الانحراف والتحريف في آن معا”.

وقال الحوثي: “تجد مثلا النظام السعودي يرعى كلا الاتجاهين اتجاه الانحراف واتجاه التحرير بكلتا يديه ويمول هذا وذاك يرعى هذا وذاك يدعم هذا وذاك، جزء من أنشطته واهتماماته تتجه هناك وجزء وهناك في التحريف والانحراف”.

وتابع “وتجد التكفيري بلحيته وبزيه الديني بمنطقة الديني بخطابه الديني يخضع للضابط السعودي وتجد آخرين مِمَن يتجهون في الاتجاه الآخر في الانفصال عن الدين في الانفصال عن الالتزام الديني والأخلاقي لهم علاقة هنا كذلك ويحرك الطرفين ويستغل الطرفين كلاهما وسيلة للسيطرة على الإنسان”.

وواصل زعيم الجماعة اليمنية انتقاده السعودية قائلا: “هؤلاء لهم طريقة مختلفة، كل أشكال التعظيم للرسول شرك، لو قبلت عتبة قبره فأنت عندهم مشرك، ولو قبلت كتف الأمير السعودي فهذا جائز ليس بدعة. أشياء كثيرة جدا أدخلوها في إطار ما يسمونه شركا ويعتبرونه شركا وبناء على ذلك يستحلون الحرمات، يستبيحون سفك الدماء”.