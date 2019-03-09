الهند تعلن إسقاط طائرة باكستانية مسيرة قرب الحدود بين البلدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت مصادر عسكرية هندية، السبت، إسقاط طائرة باكستانية مسيرة قرب الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء آسيا “ANI” الهندية (مستقلة) عن مصادر في الجيش لم تسمّها، أن الطائرة تم إسقاطها أثناء اقترابها من المجال الجوي لولاية راجستان، شمال شرقي البلاد.

ولم يصدر عن الجانب الباكستاني، على الفور، تعليق حول ما أوردته الأنباء الهندية.

يشار أن الحادث هو الثاني من نوعه منذ تصاعد التوتر بين البلدين في 14 فبراير/شباط الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديا، وإصابة 20 آخرين.

وشنت نيودلهي إثر ذلك غارة جوية، زعمت أنها استهدفت “معسكرا إرهابيا”، في الشطر الباكستاني من الإقليم، هي الأولى منذ حرب عام 1971 بين البلدين.

وفي 27 فبراير الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين لسلاح الجو الهندي اخترقتا المجال الجوي للبلاد، وأعادته إسلام أباد إلى بلاده بعد يومين.

وبدأ النزاع على كشمير، ذو الغالبية المسلمة، بعد نيل البلدين الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت في إطاره 3 حروب بينهما؛ أعوام 1948 و1965 و1971؛ أسفرت عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.