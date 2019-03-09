وتعمل أفسانة منذ 25 عاما لدى وزارة الخارجية، وتم تعيينها فى منصب مساعدة وزير الخارجية لشئون المواطنة بعد استحداث هذا المنصب مؤخرا.
كما تولت مستشارية إدارة حقوق الانسان، وخدمت فى سفارات إيران بالخارج فى توكيو ولاهاي.
وحصلت نادى بور فى عام 1995 على ماجستیر من جامعة طهران فى العلاقات الدولية، وهى من مواليد 1969 من أهالى مدينة اصفهان ولديها ابنتين.
وستكون نادى بور المرأة الثانية التى سيتم تعيينها فى هذا المنصب بعد مرضية افخمى التى تولت المنصب وتم تعيينها سفيرة لدى ماليزيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مواقع إيرانية ترجح تعيين "افسانة نادى بور" متحدثة للخارجية خلفا لقاسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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