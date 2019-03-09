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التشكيل الرسمى لمباراة ساوثهامبتون ضد توتنهام فى الدورى الإنجليزى

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أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفنى لنادى توتنهام التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة ساوثهامبتون التى تنطلق فى الخامسة مساء اليوم بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة الـ30 بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق توتنهام كالتالى، لوريس فى حراسة المرمى، كايل ووكر بيترس، سانشيز، فيرتونخين، روز، داير، سيسوكو، إريكسن، آلى، مورا وهارى كين.

فى حين جاءت التشكيلة الأساسية لفريق ساوثهامبتون كالتالى، جان فى حراسة المرمى، يوشيدا، برتراند، فيسترجارد، بدناريك، فاليري، روميو، ريدموند، هوجبجيرج، براوس وأوستن.

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