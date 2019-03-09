وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق توتنهام كالتالى، لوريس فى حراسة المرمى، كايل ووكر بيترس، سانشيز، فيرتونخين، روز، داير، سيسوكو، إريكسن، آلى، مورا وهارى كين.
فى حين جاءت التشكيلة الأساسية لفريق ساوثهامبتون كالتالى، جان فى حراسة المرمى، يوشيدا، برتراند، فيسترجارد، بدناريك، فاليري، روميو، ريدموند، هوجبجيرج، براوس وأوستن.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمى لمباراة ساوثهامبتون ضد توتنهام فى الدورى الإنجليزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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