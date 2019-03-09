وقالت الوزارة فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم - إنها تأمل من السفارة الأمريكية شرح سلوك موظفها الذى حاول جلب القذيفة إلى مطار "شيريميتيفو"، واصفة الحادث ب"الاستفزاز المتعمد".
وأشار البيان إلى أنه من المعتقد أن يكون الموظف قد حاول جلب القذيفة داخل الأمتعة إلى مطار "شيريميتيفو" عمدًا.
وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت فى وقت سابق اليوم رصد جسم شبيه بقذيفة هاون خلال فحص حقائب موظف فى السفارة الأمريكية داخل مطار "شيريميتيفو" الدولى بموسكو حيث تم التأكد من أن الجسم هو قذيفة "هاون" مزودة بصاعق ، لكنها لا تضم مواد متفجرة ، رغم أن آثارها موجودة داخل هيكل القذيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: دبلوماسى أمريكى حاول نقل قذيفة هاون عبر أحد مطارات موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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