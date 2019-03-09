إنسياب حركة الناقلات البترولية بميناء الخير ببورتسودان

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كشفت ادارة ميناء الخير ببورتسودان عن إستقبال وتفريغ (173,623) طن مترى من مشتقات المواد البترولية خلال شهر فبراير الماضي، مؤكداً أن الميناء شهد نشاطاً مكثفاً وملحوظاً فى عمليات استقبال الناقلات و تدوال مشتقات المواد البترولية

وأوضح الكابتن عثمان قرشى مدير ميناء الخير بحسب (smc) ان الميناء استقبل (4) ناقلات نفطية، ثلاثة منها قامت بتفريغ (130128) طن مترى من الجازولين، وناقلة قامت بتفريغ (43494) طن مترى من الفيرنس وتم تفريغ (37042) من غاز الطبع عبر الميناء الجنوبى. واكد قرشى ان الميناء يشهد انسياب منتظم ومتصاعد لحركة الناقلات البترولية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)