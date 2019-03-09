سنار تستقبل وزير المالية في أول زيارة له عقب التكليف

التاريخ: 09-مارس-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة استقبل والي ولاية سنار الفريق ركن مهندس عيسى إدريس بابكر صباح يوم السبت بمطار النورانية د. مصطفى حولي وزير المالية الاتحادي ود. بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى ود. وجدي ميرغني رئيس غرفة الصادر . وتأتي الزيارة بحسب سونا – بهدف الوقوف علي المحاصيل الزراعية لمشاريع ٤٤ ودتكتوك المروية ومشاريع شرق سنار المروية (كساب شمال و جنوب) وذلك في إطار جهود الدولة الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي الذي يشكل دعما حقيقيا لمسيرة الإقتصاد في البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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