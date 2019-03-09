رسمياً: المريخ يستعيد الصاوي

نجح مجلس إدارة نادي المريخ، في اكمال إجراءات ادخال بيانات لاعبه السماني الصاوي في نظام الانتقالت الدولي (سيستم) بعد انتهاء إعارته لفريق الاتحاد الليبي، وأصبح السماني لاعباً رسمياً للمريخ ابتداء من اليوم ويحق له المشاركة مع الفريق في المباريات.

وكان المريخ قد فشل في إكمال إجراءات عودة الصاوي في التسجيلات الماضي بسبب العقوبة الذي أوقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحرمان من التعاقد على خلفية مستحقات لاعب الوسط الايفواري مارسيال كواسي.

الحرطوم (أخبار الخليج 365)