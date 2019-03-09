مدرب الاشانتي يعترف بصعوبة مواجهة الهلال

التاريخ: 09-مارس-2019
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اعترف شارلز اكونور، المدير الفني لفريق الاشانتي كوتوكو الغاني، بعصوبة مهمة فريقه أمام الهلال اليوم عندما يلتقيان في الجولة الخامسة لمجموعات الكونفدرالية، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم للمباراة أن الهلال يركز على عدم الخسارة في ملعبه وستكون مواجهته صعبة عليهم. وأكد شارلز أن الهلال تغير كثيراً بعد تغيير مدربه وأصبح أكثر انضباطاً وتحسن في كل الجوانب. وتابع: أمامنا مباراتان ومن المهم أن نفوز بهما من أجل التأهل وبعد مشاهدتنا للهلال من الواضح إننا سنعاني اليوم.. إنها مهمة صعبة في مواجهة مثل الهلال ولكننا نتطلع إلى الحصول على نتيجة جيدة. وقال أن فريقه قادر على التسجيل وأي لاعب يمكن أن يسجل ولا يمكن أن يحصر مهمة التسجيل في لاعب واحد فقط وفريقه قادر على الفوز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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