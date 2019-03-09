التفاصيل الكاملة حول مقتل وتعذيب العريس طه بشرق مدني

التاريخ: 09-مارس-2019
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ماتزال شعبة مباحث ولاية الجزيرة بمدني تواصل تحرياتها حول قضية مقتل الشاب طه أسحق مبشر الذي عثر عليه مقتولاً حيث قام المتهمون بضربه وتعذيبه مما أدى لحدوث كسر في أطراف جسده .
كما قامت مجموعة المتهمين بتقييد المجني عليه ومارسوا التعذيب في جسده كما انهم استخدموا جسد المجني عليه قبل وفاته طفاية للجسائر وأخيراً لإخفاء معالم الجريمة البشعة قاموا بحمل الجثة ورميها في الخلاء بعيداً عن مقر الجريمة حي الدناقلة شرق مدني جوار كوبري حنتوب .
حيث تمكنت شعبة المباحث بولاية الجزيرة ومعهم شعبة مباحث مدني شرق وبحسهم الامني العالي استطاعوا القبض على المتهمين واحداً تلو الاخر الى أن وصل عددهم لتسعة متهمين وجاري التحقق والتحري معهم حول ملابسات الجريمة .
فيما أكد شقيق القتيل بأن شعبة مباحث ولاية الجزيرة قد توصلت للمتهمين وألقت القبض عليهم جميعاً، بعد إستخدام المتهمين الموبايلات لحظة وقوع الجريمة للتصوير .
كما سرد شقيق القتيل تاجر الخردة بسوق الخرد عثمان اسحق وبحسب صحيفة الدار، بان شقيقه القتيل كان مقبل على الزواج بعدما قام بتجهيز الشيلة وبناء الغرفة لاكمال نصف دينه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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