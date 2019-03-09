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الهلال ينفي نيته في التفاوض مع سومانا

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التاريخ: 09-مارس-2019

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قال مصدر مقرب من العقيد حسن محمد صالح مسؤول العلاقات العامة بالهلال، والذي غادر إلى إحدى الدول الأفريقية، حسب ما جاء في الموقع الرسمي للنادي، قال إن العقيد حسن محمد صالح نفى له تفاوضه مع لاعب المريخ سومانا، أو مع أي من مسؤولي ناديه، وأشار المصدر حسب صحيفة الصدى، إلى أن الجنرال أكد له وجود أكثر من لاعب مميز بخط وسط الهلال، وأفضل من نجم المريخ نفسه، لافتاً النظر إلى أن مسؤول العلاقات العامة بالهلال، أكد له كشف وجهته والإعلان عن الصفقة التي غادر إليها خلال الساعات القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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