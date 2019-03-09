ود الشيخ: أكملنا اتفاقنا مع الجيش والهلال لم يدخل طرفاً لضم سومانا

طمأن الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس نادي المريخ، القاعدة المريخية على عودة النيجري مجيد سومانا لاعب وسط الفريق للخرطوم، بعد أن حسموا أزمته بصورة نهائية بالاتفاق مع نادي الجيش النيجري، واستبعد أبو القوانين أن يكون نادي الهلال قد دخل طرفاً في صفقة التعاقد مع اللاعب، بعد أن تحدث البعض عن رغبة الهلال في التدخل وتحويل مسار اللاعب للأزرق، وقال أبو القوانين إنهم توصلوا إلى اتفاق مع نادي الجيش النيجري، وهناك ترتيبات معينة جاري العمل لتنفيذها ومن ثم يعود اللاعب للخرطوم في أقرب وقت ممكن، ونفى رئيس المريخ أن يكون العجز المالي وراء تعثر مفاوضاتهم مع إدارة الجيش، مبيناً أنهم جهزوا المبلغ المطلوب حسب الاتفاق مع إدارة الجيش وهو (15) ألف دولار، مشيراً إلى أنهم سيرسلون هذا المبلغ إلى نادي الجيش اليوم. وانتقل رئيس لجنة تسجيلات الأحمر، محمد الشيخ مدني حسب صحيفة الصدى، إلى الحديث عن موقف ناديه من الانتدابات الصيفية، وقال إن التسجيلات ستجرى في نطاق ضيق للغاية، لافتاً النظر إلى أن المريخ لا يحتاج إلى إضافات كثيرة حسب التقرير الفني الموضوع، وأضاف أبو القوانين: التسجيلات ستكون في نطاق ضيق ونمضي إلى الأمام في تنفيذ المطلوب، لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى أنهم سيغلقون ملف الانتدابات خلال 48 ساعة، باعتبار أنهم ينشدون التفرغ التام إلى ملف التحضيرات لموقعة النجم الساحلي، في إياب الدور نصف النهائي من كأس زايد للأبطال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)