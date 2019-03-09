عاجل.. العثور على قذيفة هاون بمطار موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها تتوقع من وزارة الخارجية الأمريكية أن تفسر تصرفات أحد موظفيها، بعد العثور على قذيفة هاون في حقيبة أحد موظفي السفارة الأمريكية في مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، اكتشاف قذيفة هاون في الأمتعة التابعة لموظف بالسفارة الأمريكية، بأنه محاولة للاستفزاز.

وقال مسؤولون في الوزارة لـ"سبوتنيك": "يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار القدرات الأمنية لروسيا، ليس فقط من الخارج، من خلال إرسال سفنها الحربية والطائرات بانتظام على غارات استفزازية بالقرب من حدودنا، ولكن من الداخل أيضًا، حتى من خلال استخدام موظفي سفارتها".

وأضاف المسؤولين، إن العامل بالسفارة ربما كان حاول إدخال الذخائر إلى المطار عن عمد، مشيرين إلى أنهم يتوقعون من وزارة الخارجية الأمريكية شرح تصرفات موظفهم.