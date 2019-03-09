أقوى 4 قرارات لـ"البشير" في آخر 24 ساعة.. ماذا فعل؟ (تقرير)

خلال الـ 24 ساعة الماضية، إتخذ الرئيس السوداني عمر البشير عدة قرارات في إطار مجهوداته لمحاولة تهدئة الشارع الذي انتفض لمطالبته بالرحيل احتجاجًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

البداية، عندما قرر الرئيس السوداني، عمر البشير، إحالة عددا من ضباط الجيش للتقاعد وترقية آخرين، وذلك ضمن قرارات جمهورية تم بموجبها إحالة عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد، وترقية آخرين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول بيانا للجيش قالت فيه إن "الترقيات شملت ضباطًا في رتب مختلفة"، فيما لم يشر البيان إلى أعداد المحالين إلى التقاعد، أو الذين تمت ترقيتهم.

وأكد الجيش أن "القرارات راتبة وتأتي وفق قانون القوات المسلحة السودانية واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش".

وأكّد الرئيس السوداني عمر البشير مساء الجمعة أنّه أمر بمراجعة اتفاق لنقل إدارة محطة الحاويات في مرفأ بورتسودان على البحر الأحمر لشركة فيليبينية بعد أن أضرب العمال احتجاجا على توقيع العقد.

وأضرب مئات العمال في بورتسودان، وهي مركز اقتصادي مهم في شرق البلاد، لعدة أيام في فبراير الفائت اعتراضا على قرار الخرطوم تلزيم إدارة محطة الحاويات للشركة العالمية لخدمات حاويات الموانئ الفلبينية (أي. سي. تي. اس. آي).

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وقال البشير مساء الجمعة اثناء لقائه تجمعا من شرق السودان في مقر إقامته في الخرطوم "لقد وجهنا بالنظر في العقد الموقع مع الشركة الفيلبينية حول ميناء بورتسودان ومراجعته حتى يكون منصفا للشعب السوداني".

وأكّد المكتب الإعلامي للرئاسة السودانية قرار البشير بمراجعة العقد.

وتعهّد الرئيس السوداني عمر البشير باستمرار المسيرة واختيار القوي الأمين والمناسب والمقتدر لأي منصب يتم التعيين فيه.

وأكد البشير أن البلاد تُقبل على مرحلة جديدة خالية من المحاباة والمحاصصة، لذا "جاء اختيار الولاة من العسكريين لكونهم محل إجماع الشعب السوداني، وأبناؤه الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة فداءً للوطن وللشعب الكريم"، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

ووجه الرئيس السوداني عمر البشير، مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول صلاح عبدالله "قوش"، بإطلاق سراح المعتقلات من النساء كافة، كما وجه بمراجعة عقد الاتفاقية مع الشركة الفلبينية بميناء بورتسودان، حتى تكون منصفة لأهل السودان.

والقرار الذي نشرته وسائل إعلام السودان أمس، يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.