فيكتوريا بيكهام تحتفل باليوم العالمى للمرأة مع والدتها

نشرت فيكتوريا ذات الـ44 عاما الصورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" وقد حصدت الصورة أكثر من 154 ألف likes خلال 23 ساعة فقط، وعلقت على الصورة مؤكدة أن جاكى وساندرا حقا مصدر مهم للإلهام، وكانت الصورة التى التقطتها فيكتوريا بيكهام مع والدتها فى لندن بإنجلترا.
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