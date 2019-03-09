رئيس النمسا يلتقي وزير الخارجية الروسي في فيينا الخميس

وأوضحت المصادر أن مباحثات الرئيس النمساوى ووزير الخارجية الروسى ستتناول العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين فى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يلتقى لافروف أيضا مع عدد من المسئولين النمساويين وفى مقدمتهم نظيرته النمساوية كارين كنايسل.
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