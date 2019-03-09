اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رئيس النمسا يلتقي وزير الخارجية الروسي في فيينا الخميس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أفادت مصادر فى قصر الرئاسة النمساوية (هوفبورج) بأن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين سليتقى يوم الخميس المقبل مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف الذى سيقوم بزيارة عمل إلى فيينا تستغرق يومين.

وأوضحت المصادر أن مباحثات الرئيس النمساوى ووزير الخارجية الروسى ستتناول العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين فى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقى لافروف أيضا مع عدد من المسئولين النمساويين وفى مقدمتهم نظيرته النمساوية كارين كنايسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النمسا يلتقي وزير الخارجية الروسي في فيينا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى