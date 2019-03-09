رئيس النمسا يلتقي وزير الخارجية الروسي في فيينا الخميس

أفادت مصادر فى قصر الرئاسة النمساوية (هوفبورج) بأن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين سليتقى يوم الخميس المقبل مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف الذى سيقوم بزيارة عمل إلى فيينا تستغرق يومين.

وأوضحت المصادر أن مباحثات الرئيس النمساوى ووزير الخارجية الروسى ستتناول العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين فى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقى لافروف أيضا مع عدد من المسئولين النمساويين وفى مقدمتهم نظيرته النمساوية كارين كنايسل.