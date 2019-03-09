إصابة 87 شخصا باصطدام عبارة نفاثة بحوت في بحر اليابان

أُصيب مالا يقل عن 87 شخصًا، عندما اصطدمت عبارة نفاثة بحوت، قبالة جزيرة سادو فى بحر اليابان، وأن حالة خمسة من هؤلاء الناس تعتبر خطيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو نيوز، اليوم السبت.
وحددت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن خفر السواحل الياباني والسلطات المحلية، أن عبارة جينجا، التى كانت تقل 121 راكبًا وأربعة من أفراد طاقمها من ميناء نيجاتا إلى جزيرة سادو، اصطدمت بالحيوان البحري، فى حوالى الساعة 12:15 ظهرًا. بالتوقيت المحلي (03:15 بتوقيت جرينتش).
وقد أسفر التصادم عن حدوث تصدع 5.9 بوصة في جزء الذيل من العبّارة، كما تضررت القوارب الملحقة.
وعبارة جينجا، قادرة على الإبحار بسرعة ما يصل إلى 49 ميلا في الساعة، وهذا ما يجعلها تسمى أحيانا بـ"الطائرة البحرية". كما يمكنها حمل ما يصل إلى 250 راكبًا.
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