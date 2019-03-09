الحبن فتح.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الحبن بعذب سيدو وناس البيت

*حمتو سهراجه

*يؤلم صاحبو ويوتر باقي البيت

*الحلة كلها غير الحبن مابكون عندها شغلة

*وتعال شوف الوصفات

*الحلبة

*الحلبة العادية دي

*تسحنوها وتعجنوها وتلبخوها ليهو

*الكمدة بالرمدة

*تاني يوم حاجة فاطنة تجي

*الحبن فتح ؟

*ابدا والله ياحاجة فاطنة

*حاجة فاطنة: ماسويتن ليهو شئ؟

*تيسير جارتنا دي امس قالت لينا تلبخوا ليهو الحلبة

*لبخناها لكن ماسوت شئ

*حاجة فاطنة:حلبة شنو وتيسير شنو

*هي تيسير فاضية من الوتسبه والفسفسه؟

*حلبة شنو البتفتح الحبن

*هي تيسير زاتها امها الله يرحمها ماتت بشنو؟ ماكتلها الحبن وعمل ليها تسمم! ماكان تلبخها بالحلبة كان بتنفع

*شوفن

*المر الحجازي ده غيرو مافي شئ بفتح الحبن

*كلما ينشف بشد

*لامن الحبن يفتح

*ويمر يوم

*ويلحق المر الحجازي بالحلبة في الفشل

*لتنصح حاجة آمنه باللبخة الجاهزة الفي الصيدلية

*وتضيف بانو الحاج(بتاعها) جاهو حبن حماهو الرقاد

*القلبة دي مابقدرها

*البيت كلو همو في القلبة ومناهو يتقلب

*راقد علي بطنو اسبوعين

*مسحة وااااحدة الصباح قاعد في البمبر يشرب في الشاي

*المهم

*تعيش الحلة كلها اسبوعين وماعندها غير الحبن المافتح

*الي ان يزف الشفع بشريات فتح الحبن للجيران وعموم اهل الحي

*وينصح البعض بالبليلة ككرامة

*ويتحدث الناس عن ان حقيقة الحبن عين وفتحتو تعني مرقت العين

*وفي ناس بقولوا عمل وفكة

*ثم يدور الحديث عن التفاؤل بالحبن

*وكيف انه فأل خير

*وبجيب القروش لي سيدو

*بالامس قصة الحبن دخلت حلتنا

*حي المريخاب

*نقلت الينا الاسافير اخبار بعضها منقول بحب

*وبعضها الآخر معمول بألم

*وتتفق جميعها علي عدم فتحت الحبن (السيستم )

*وبدون حلبة وبدون مر حجازي وبدون لبخة الصيدلية

*الحبن بتاعنا فتح

*تبقي فقط ان يتحقق ذلك الفأل

*الحبن بجيب قريشات

*دي اكيد السبعة مليون دولار بتاعت بطولة العرب

*الحبن عمل وفكة

*ان الله لا يصلح عمل المفسدين

*الحبن عين ومرقت

*دي كانت بقت عين لوشي تكون بالغت

*فطومة اختي ماكانت كدة

*ولكن الخلاصة الحبن فتح

*الباب يدخل جمل

*وعشان اتأكد دخلت في السيستم بي طولي ده

*الحلق بتاع الباب ماحصلتو

*سيستم فاتح قدر ده

*تبقي الضرورة واضحة

*يدخل سيما كعائد من الاعارة

*وسوما كمحترف

*بعد داك ان شاء الله يقفل غطا عام

*اي كرت خمسين

*المهم

*بمناسبة الحبن

*طالما بجيب قروش

*الله يفتح حبن البلد دي يخلينا نتشبرق ونتملي كشكوش

*المهم

*صفاء النية بخلي التأهل علي اكتاف النجم نتيجة حتمية

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*كان عندنا زول عيان من اهالينا

*اضطرينا نشتري لحمة ياوالينا

*واتخاتتنا كل مالدينا

*خالتنا شالت القريشات ومشت تجيب اللحمه لينا

*الكيلو ده موش فيهو نصين

*والنص فيهو ربعين

*مشت تقسم الربع علي اتنين

*وتشتري واحد من انصاص الربع الاتنين وتجيبوا لينا

*جا واحد اشتري اربعه كيلو من الحتة السمينة

*خالتنا حلفت تشتكيهو لي ناس الطواري ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال يوم رحيلك كان اول امس…..لن ننساك يا ايداهور

والي لقاء

سلك