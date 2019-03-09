الحبن فتح.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الحبن بعذب سيدو وناس البيت
*حمتو سهراجه
*يؤلم صاحبو ويوتر باقي البيت
*الحلة كلها غير الحبن مابكون عندها شغلة
*وتعال شوف الوصفات
*الحلبة
*الحلبة العادية دي
*تسحنوها وتعجنوها وتلبخوها ليهو
*الكمدة بالرمدة
*تاني يوم حاجة فاطنة تجي
*الحبن فتح ؟
*ابدا والله ياحاجة فاطنة
*حاجة فاطنة: ماسويتن ليهو شئ؟
*تيسير جارتنا دي امس قالت لينا تلبخوا ليهو الحلبة
*لبخناها لكن ماسوت شئ
*حاجة فاطنة:حلبة شنو وتيسير شنو
*هي تيسير فاضية من الوتسبه والفسفسه؟
*حلبة شنو البتفتح الحبن
*هي تيسير زاتها امها الله يرحمها ماتت بشنو؟ ماكتلها الحبن وعمل ليها تسمم! ماكان تلبخها بالحلبة كان بتنفع
*شوفن
*المر الحجازي ده غيرو مافي شئ بفتح الحبن
*كلما ينشف بشد
*لامن الحبن يفتح
*ويمر يوم
*ويلحق المر الحجازي بالحلبة في الفشل
*لتنصح حاجة آمنه باللبخة الجاهزة الفي الصيدلية
*وتضيف بانو الحاج(بتاعها) جاهو حبن حماهو الرقاد
*القلبة دي مابقدرها
*البيت كلو همو في القلبة ومناهو يتقلب
*راقد علي بطنو اسبوعين
*مسحة وااااحدة الصباح قاعد في البمبر يشرب في الشاي
*المهم
*تعيش الحلة كلها اسبوعين وماعندها غير الحبن المافتح
*الي ان يزف الشفع بشريات فتح الحبن للجيران وعموم اهل الحي
*وينصح البعض بالبليلة ككرامة
*ويتحدث الناس عن ان حقيقة الحبن عين وفتحتو تعني مرقت العين
*وفي ناس بقولوا عمل وفكة
*ثم يدور الحديث عن التفاؤل بالحبن
*وكيف انه فأل خير
*وبجيب القروش لي سيدو
*بالامس قصة الحبن دخلت حلتنا
*حي المريخاب
*نقلت الينا الاسافير اخبار بعضها منقول بحب
*وبعضها الآخر معمول بألم
*وتتفق جميعها علي عدم فتحت الحبن (السيستم )
*وبدون حلبة وبدون مر حجازي وبدون لبخة الصيدلية
*الحبن بتاعنا فتح
*تبقي فقط ان يتحقق ذلك الفأل
*الحبن بجيب قريشات
*دي اكيد السبعة مليون دولار بتاعت بطولة العرب
*الحبن عمل وفكة
*ان الله لا يصلح عمل المفسدين
*الحبن عين ومرقت
*دي كانت بقت عين لوشي تكون بالغت
*فطومة اختي ماكانت كدة
*ولكن الخلاصة الحبن فتح
*الباب يدخل جمل
*وعشان اتأكد دخلت في السيستم بي طولي ده
*الحلق بتاع الباب ماحصلتو
*سيستم فاتح قدر ده
*تبقي الضرورة واضحة
*يدخل سيما كعائد من الاعارة
*وسوما كمحترف
*بعد داك ان شاء الله يقفل غطا عام
*اي كرت خمسين
*المهم
*بمناسبة الحبن
*طالما بجيب قروش
*الله يفتح حبن البلد دي يخلينا نتشبرق ونتملي كشكوش
*المهم
*صفاء النية بخلي التأهل علي اكتاف النجم نتيجة حتمية
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*كان عندنا زول عيان من اهالينا
*اضطرينا نشتري لحمة ياوالينا
*واتخاتتنا كل مالدينا
*خالتنا شالت القريشات ومشت تجيب اللحمه لينا
*الكيلو ده موش فيهو نصين
*والنص فيهو ربعين
*مشت تقسم الربع علي اتنين
*وتشتري واحد من انصاص الربع الاتنين وتجيبوا لينا
*جا واحد اشتري اربعه كيلو من الحتة السمينة
*خالتنا حلفت تشتكيهو لي ناس الطواري ياوالينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال يوم رحيلك كان اول امس…..لن ننساك يا ايداهور
والي لقاء
سلك
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