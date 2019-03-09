المعارضة الإيرانية في واشنطن تطالب بـ"تغيير النظام" في طهران

تظاهر مئات من معارضي السُلطات الإيرانيّة في واشنطن لإدانة "الفظائع" المرتكبة من جانب النظام في طهران، وللمطالبة بـ"تغييره".

ولوّح المحتجّون بأعلام وبصوَر لمريم رجوي زعيمة مجاهدي خلق، هاتفين "تغيير النظام الآن".

وجددت رجوي في كلمتها أن الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي، متهمة النظام الإيراني بممارسة سياساتهم المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمّر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني.

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وقال مهندس إيراني-أميركي يُدعى مايكل باسي إنّ "النظام الإيراني يرتكب فظائع ضدّ شعبه. إيران دمّرها النظام"، منددًا بعمليّات "الإعدام والتعذيب وتصدير الإرهاب" من جانب النظام في طهران.

كماونقلت فرانس بريس عن مينا انتظاري ، الناشطة التي كانت سجينة سياسية في إيران لمدة سبع سنوات ، قولها: "نريد فصل الدين عن الدولة".

حيث اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطاً صارماً ضد طهران ، متهمةً إياها بتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط ومحاولة الحصول على أسلحة نووية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.