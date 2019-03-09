فريق إنجليزي يتفوق على ريال مدريد لضم أحمد حجازي

دخل فريق إنجليزي دائرة المنافسة مع ريال مدريد الإسباني على ضم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وذكرة صحيفة "برمنجهام ميل" الإنجليزي أن ستوك سيتي الذي ينافس في الدرجة الأولى الإنجليزي يرغب بقوة في ضم أحمد حجازي بعرض أعلى من ريال مدريد. جدير بالذكر أن فنربخشة التركي ينافس ستوك سيتي وريال مدريد على خدمات أحمد حجازي بنهايم الموسم.

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