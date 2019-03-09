عرضت قناة CNNArabic تقريراً مفصلا عن راهب صينى يعلم نجوم هوليوود الكونج فو فى مدينة نيويورك. كان شيفو شي يان مينغ أول من جلب فنون شاولين الكونج فو إلى الولايات المتحدة، تم تدريبه فى معبد محاربي شاولين في الصين، لكنه هرب إلى الولايات المتحدة فى عام 1992.

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