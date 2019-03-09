غيابات بالجملة تهدد ريال مدريد

يفقد نادي ريال مدريد عددًا من نجومه في مواجهة ريال بلد الوليد غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جاريث بيل لم يشارك في التدريب الأخير اليوم، وأيضًا المهاجم ماريانو دياز.

وكان بيل تعرض لإصابة خلال مواجهة أياكس أمستردام، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، في حين أن ماريانو دياز يُعاني من إصابات عضلية.

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وغاب أيضًا عن المران داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا، وواصل ماركوس يورينتي عملية تعافيه خارج الملعب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي والمتصدر برشلونة.