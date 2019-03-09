ساديو مانى يحصد جائزة "هدف الشهر" فى نادى ليفربول

أعلن نادى ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، فوز النجم السنغالى ساديو مانى بجائزة أجمل أهداف النادى عن شهر فبراير الماضى. وسجل ساديو مانى هدفاً رائعاً بـ"الكعب"، فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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