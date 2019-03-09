هاجم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، الساسة المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب "الاحتفال" في أعقاب مشكلات إمدادات الكهرباء التي تواجه فنزويلا.
وكتب "أرياسا"، على "تويتر"، ردًا على التعليقات الأخيرة من الساسة في الولايات المتحدة: "في حين أن المجتمع الفنزويلي قد قبل بهدوء الظروف التي نتجت عن التخريب في صناعة الطاقة الكهربائية في البلاد، وعمل موظفو شركة Corpoelec - المورد الوطني للكهرباء - بلا هوادة، وكان أولئك المقربون من دونالد ترامب يحتفلون، ويتمتعون بالتشويه الطائش للحقائق على الرغم مما يمر به الفنزويليون".
وأشار وزير الخارجية، في تغريدته، إلى التغريدات من قبل وزير الدولة الأمريكي مايك بومبيو، الذي نفى مزاعم أن واشنطن لها دور في انهيار نظام الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفنزويلي يهاجم أمريكا لـ"الاحتفال" وسط انقطاع التيار الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.