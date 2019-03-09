وزير الخارجية الفنزويلي يهاجم أمريكا لـ"الاحتفال" وسط انقطاع التيار الكهربائي

هاجم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، الساسة المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب "الاحتفال" في أعقاب مشكلات إمدادات الكهرباء التي تواجه فنزويلا.

وكتب "أرياسا"، على "تويتر"، ردًا على التعليقات الأخيرة من الساسة في الولايات المتحدة: "في حين أن المجتمع الفنزويلي قد قبل بهدوء الظروف التي نتجت عن التخريب في صناعة الطاقة الكهربائية في البلاد، وعمل موظفو شركة Corpoelec - المورد الوطني للكهرباء - بلا هوادة، وكان أولئك المقربون من دونالد ترامب يحتفلون، ويتمتعون بالتشويه الطائش للحقائق على الرغم مما يمر به الفنزويليون".

وأشار وزير الخارجية، في تغريدته، إلى التغريدات من قبل وزير الدولة الأمريكي مايك بومبيو، الذي نفى مزاعم أن واشنطن لها دور في انهيار نظام الكهرباء.