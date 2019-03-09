واشنطن: مؤشرات جديدة على إطلاق كوريا الشمالية لتجربة صاروخية وشيكة

أظهرت صور الأقمار الصناعية نشاطًا جديدًا في منشأة صاروخية في كوريا الشمالية اليوم، مما يزيد من احتمال قيامها بإعداد عملية إطلاق تجربة صاروخية بعد قمة هانوي الفاشلة التى تثير مخاوف توقف الحوار مع الولايات المتحدة.
ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، تشير الصور التي حللها الخبير جيفري لويس، من المعهد الأمريكي للدراسات الدولية في ميدلبري، ونشرت اليوم السبت، في حسابه على موقع تويتر، إلى حركة ما يسمى محطة البحث والتطوير في سانوم-دونج، الواقعة في منطقة ريونج سونج في بيونج يانج.
كما تظهر الصور تركيز عدداً من المركبات أمام مركز التجميع وقطار ورافعات متوقفة تم نصبها في مركز التحميل القريب، المستخدم لنقل المقذوفات والمكونات.
ويبدو أن الصور تؤكد ما أخبر به مدير إدارة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية سوه هون، عن مجموعة من أعضاء البرلمان يوم الخميس الماضي: أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإطلاق صاروخ جديد.
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