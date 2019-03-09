هاجم مسلحون اليوم السبت، قاعدة عسكرية فى محافظة "شبيلى السفلى" جنوبى الصومال، وفقا لشهود عيان. وذكر راديو (شابيلى) الصومالى أن الهجوم وقع فى منطقة "بولا مارير" وسط تبادل إطلاق نار استغرق ساعات بين الجيش الصومالى ومسلحى حركة "الشباب" المتطرفة؛ ما تسبب فى وقوع خسائر فى الجانبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح على قاعدة "شييلي" العسكرية جنوب الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.