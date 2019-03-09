ملك الأردن يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

غادر العاهل الأردني عبد الله الثاني بلاده، اليوم السبت، في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، سيعقد خلالها لقاءات مع عدد من أعضاء لجان الكونجرس ومسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وتأتي زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن عقب الانتخابات النصفية للكونغرس التي جرت في نوفمبر الماضي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خصوصا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وأدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة نائبا للملك.