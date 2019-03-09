بعد سقوط يوفنتوس.. كريستيانو رونالدو يحتفل مع 60 فتاة

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي عن أن كريستيانو رونالدو وزملاءه احتفلوا مع 60 عارضة أزياء بعد أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
وشوهد كريستيانو رونالدو في فندق ستار ماجيستيك بتورينو والنساء وهن يغادرن المكان أثناء وقت الإفطار في الصباح.
وقال أليجري لصحيفة "صن" البريطانية: "أنا مدير كرة قدم، ولست مراقبا لأفعالهم، لقد فعلوا ذلك، وأعتقد أنه كان أمرا جيدا لأنه يجعل بيئتنا أكثر حيوية، والفتيان يتحملون المسؤولية ويعرفون ماذا يفعلون".
وفاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميترو بوليتانو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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