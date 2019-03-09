جوارديولا: مانشستر سيتي يتخلف عن برشلونة

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه لا يزال بعيدًا عن برشلونة الإسباني رغم تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "أعتقد أنه في العقد الأخير، أكثر الفرق التي تطورت ابتعدت بخطوة عن الآخرين هو مانشستر سيتي، ولا أتحدث هنا عن فترتين فقط بل آخر 10 سنوات".

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وأضاف جوارديولا: "مقارنة مانشستر سيتي ببرشلونة أمر بعيد للغاية من المنظور التاريخي والإرث الكروي فنحن تاريخنا الحالي هو 10 سنوات مع تلك الإدارة ولكننا نتحسن كل موسم، ونتخذ خطوات للأمام كل عام، وهذا هو الأهم".

وواصل: "لا يجب مقارنتنا مع فرق مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ، وباقي الفرق التي تملك تاريخا لا يصدق من النتائج، فنحن لم نقترب منهم بعد ويجب أن نظل بعيدين عنهم في الوقت الحالي.