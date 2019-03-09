عريس يقتل عروسته في اسبوع زواجهما لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب بتوقيع عقوبة السجن (5) سنوات والدية كاملة، وذلك في مواجهة عريس أدانته المحكمة بقتل عروسته بعد مرور أسبوع من زواجهما ضرباً بعكاز داخل منزلهما بمنطقة مايو جنوب الخرطوم، مما أدى الى إنفصال عنقها وسقطت قتيلة في الحال .

وتعود التفاصيل الى أن جار المتهم قد أخبره بأن عشيق زوجته يسكن في جزء من المنزل الذي يقيم فيه هو زوجته المجني عليها، وأضاف المتهم عن التحري معه بتهمة القتل العمد على خلفية القبض على ذمة القضية، أنه لم يهتم الى كلام جاره .

إلا أنه أكد بأنه كان يجد زوجته تتحدث بالهاتف بصوت منخفض ولم يسألها عن الشخص الذي تتحدث معه، وأضاف المتهم أنه وقبل يوم من الحادثة أتصل به أفراد أسرته وأخبروه بأن والدته مريضة وطلب من زوجته الذهاب للإطمئنان على والدته .

ولكنها رفضت الذهاب معه وتركها في المنزل وذهب الى أسرته، وعاد في وقت متأخر من الليل فوجد باب المنزل مغلقاً، فقفز من سور الحائط، وعندما دخل وجد باب الغرفة مغلقاً، فطرق الباب عدة مرات، وبعد برهة فتحت له زوجته الباب .

وعندما دخل الغرفة أحس بحركة شخص في المنزل، سألها عن ذلك، فزعمت بأن شقيقها كان معها وعندما علم بمقدم زوجها غادر الغرفة، وذهب زوجها الى الحمام إلا أنه شاهد شخصاً يقفز فوق حائط المنزل، سارع نحوه وتمكن من القبض عليه بمعاونة الجيران .

وبحسب صحيفة آخر لحظة، سدد له ضربة ومن ثم ضرب زوجته، وتم نقلها الى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، وتم القبض عليه وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) وتحويله الى المحكمة وبعد سماع الشهود عدلت المحكمة التهمة الى المادة (131) القتل شبه العمد، وصدرت عليه العقوبة المذكورة .