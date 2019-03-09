لا لثنائي المريخ.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ ان كان سفر حسن محمد صالح الخارجي لاجل لاعب المريخ سامانا فنحن نقول له الازرق ليس في حاجة له .

@ وسط الهلال اقوي خطوطه وليس في حاجة للمزيد .

@ علة الهلال في متوسط الدفاع وبس .

@ التسجيلات الاداريه اهدار لاموال الهلال .

@ عجبي لمن لم يتعلم من دروس اوكرا وجابسون ووارغوا الفالصو وحتى شيبوب الذي تسبب في هدف زيسكو .

⚽ فشل سفر وفد المقدمه الهلالي الي غانا !!

@ رحلة مدير الهلال الي غانا تم احباطها !!

@ عزالدين الحاج رجل طيب وظن ان سفره لغانا سيكون سهلاً .

@ المسكين ماعارف ان وفود المقدمه منطقة مصالح غير مسموح بدخولها .

@ احباط سفر عزالدين يؤكد ما ظلننا نكتبه عن صراع المصالح داخل الهلال .

⚽ وفقاً لرئيس الاهلي فقد اختار الصيني المريخ.

@ الصيني احرج كردنه ومن خلفه السمسار .

@ الصيني اصاب الاختيار فلا مكان له بالهلال .

@ في وجود الشغيل ، ابو عاقله ، اطهر ، فارس والثعلب لن يجد الصيني مكاناً حتي في الدكه .

@ ان كان (دراج) بكل قيمته الفنيه لا يجد مكاناً فكيف يجدها مشطوب اهلي مروي !!

@ السمسار الذي قاتل لتوريط الهلال في الصيني هو ذاته الذي ورط الهلال الموسم السابق في لاعب اسمه كونتاك !!

@ من يصدق ان الهلال دفع مئات الملايين في كونتاك المعار لاهلي الخرطوم !!

@ تري اين لجنة اخلاقيات المهنه باتحاد الصحفيين ونظيرتها بمجلس الصحافه وبعض الاقلام (تسمسر) في اللاعبين !!

⚽ العميد شمت قدم دعماً مالياً محترماً لفريق الشرطه عقب مباراة السوكرتا .

@ وفقاً للزميل والناشط الصحفي المميز (مجذوب) فإن اندية القضارف سعيده بواليها الداعم للرياضه .

@ ليت بقية الولاه ينشطون كوالي القضارف .

⚽ ان يضع مذيع مساحيق على وجه فذاك طبيعي ، لكن غير الطبيعي ان يزيد الكميه بما يتجاوز حصة عروس .

@ المصيبه ان يكون توزيع البدره غير متناسق فيبدو الوجه ابيض فيما تظهر منطقة الاذن زرقاء !!

@ انتو يا ناس قناة الهلال عندكم اختصاصية مكياج وللا محمد خير (بجلبط) البدره براهوو !!

@ جلباط افندي .