- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ ان كان سفر حسن محمد صالح الخارجي لاجل لاعب المريخ سامانا فنحن نقول له الازرق ليس في حاجة له .
@ وسط الهلال اقوي خطوطه وليس في حاجة للمزيد .
@ علة الهلال في متوسط الدفاع وبس .
@ التسجيلات الاداريه اهدار لاموال الهلال .
@ عجبي لمن لم يتعلم من دروس اوكرا وجابسون ووارغوا الفالصو وحتى شيبوب الذي تسبب في هدف زيسكو .
⚽ فشل سفر وفد المقدمه الهلالي الي غانا !!
@ رحلة مدير الهلال الي غانا تم احباطها !!
@ عزالدين الحاج رجل طيب وظن ان سفره لغانا سيكون سهلاً .
@ المسكين ماعارف ان وفود المقدمه منطقة مصالح غير مسموح بدخولها .
@ احباط سفر عزالدين يؤكد ما ظلننا نكتبه عن صراع المصالح داخل الهلال .
⚽ وفقاً لرئيس الاهلي فقد اختار الصيني المريخ.
@ الصيني احرج كردنه ومن خلفه السمسار .
@ الصيني اصاب الاختيار فلا مكان له بالهلال .
@ في وجود الشغيل ، ابو عاقله ، اطهر ، فارس والثعلب لن يجد الصيني مكاناً حتي في الدكه .
@ ان كان (دراج) بكل قيمته الفنيه لا يجد مكاناً فكيف يجدها مشطوب اهلي مروي !!
@ السمسار الذي قاتل لتوريط الهلال في الصيني هو ذاته الذي ورط الهلال الموسم السابق في لاعب اسمه كونتاك !!
@ من يصدق ان الهلال دفع مئات الملايين في كونتاك المعار لاهلي الخرطوم !!
@ تري اين لجنة اخلاقيات المهنه باتحاد الصحفيين ونظيرتها بمجلس الصحافه وبعض الاقلام (تسمسر) في اللاعبين !!
⚽ العميد شمت قدم دعماً مالياً محترماً لفريق الشرطه عقب مباراة السوكرتا .
@ وفقاً للزميل والناشط الصحفي المميز (مجذوب) فإن اندية القضارف سعيده بواليها الداعم للرياضه .
@ ليت بقية الولاه ينشطون كوالي القضارف .
⚽ ان يضع مذيع مساحيق على وجه فذاك طبيعي ، لكن غير الطبيعي ان يزيد الكميه بما يتجاوز حصة عروس .
@ المصيبه ان يكون توزيع البدره غير متناسق فيبدو الوجه ابيض فيما تظهر منطقة الاذن زرقاء !!
@ انتو يا ناس قناة الهلال عندكم اختصاصية مكياج وللا محمد خير (بجلبط) البدره براهوو !!
@ جلباط افندي .
كانت هذه تفاصيل خبر لا لثنائي المريخ.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.