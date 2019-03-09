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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• مباراة مصيرية تنتظر الهلال امام الاشانتي الغاني.
• تحقيق اي نتيجة ايجابية في مباراة الغد يعني نظريا تأهل الهلال الي دور الثمانية.
• نحذر من حدوث مفاجآت في آخر المطاف قد تربك الحسابات.
• حاليا الهلال يعتبر المرشح الابرز من مجموعته.
• يجلس في الصدارة برصيد سبعة نقاط.
• يجب ان نحافظ على هذا التفوق الازرق.
• الكوكي تنتظره مهمة جديدة في قيادة الهلال لتحقيق نتيجة ايجابية خارج الديار.
• الاشانتي كوتوكو شرس للغاية على ملعبه.
• حقق فوزا كاسحا على نكانا في الجولة الماضية.
• دك شباكه بـ3 اهداف نظيفة.
• يدخل جولة الغد بمعنويات عالية.
• مواجهة صعبة بكل تأكيد.
• لكن فرسان الازرق سوف يكونوا في الموعد.
• لن ترهب الازرق الحشود الجماهيرية التي ستساند الاشانتي.
• ملعبه الشهير يسع لأكثر من 50 ألف متفرج.
• قلوبنا مع نجوم الهلال رغم بُعد المسافة.
• وهذا ايضا حال أنصار الموج الازرق.
• (90) دقيقة مصيرية ستحدد مصير الهلال في التأهل مبكرا.
• لا نخشى على سيدالبلد إلا من التحكيم الافريقي.
• وهنا يجيء دور الجهاز الفني بقيادة التونسي الكوكي لتوجيه اللاعبين بالانصراف للعب فقط.
• وعدم الدخول في نقاش جانبي مع التحكيم.
• قد يُعرض احد اللاعبين للطرد كما حدث للكنغولي امبومبو في مباراة زيسكو في زامبيا.
• لذلك إنتبهوا الي هذا الجانب.
• الهلال حاليا يعيش فترة جيدة.
• إذا لا خوف عليه رغم صعوبة المباراة.
(صمت اخير) ..
• نحن الهلال بنريدو جد.
كانت هذه تفاصيل خبر لا خوف على الهلال في غانا رغم صعوبة المهمة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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