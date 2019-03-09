لا خوف على الهلال في غانا رغم صعوبة المهمة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• مباراة مصيرية تنتظر الهلال امام الاشانتي الغاني.

• تحقيق اي نتيجة ايجابية في مباراة الغد يعني نظريا تأهل الهلال الي دور الثمانية.

• نحذر من حدوث مفاجآت في آخر المطاف قد تربك الحسابات.

• حاليا الهلال يعتبر المرشح الابرز من مجموعته.

• يجلس في الصدارة برصيد سبعة نقاط.

• يجب ان نحافظ على هذا التفوق الازرق.

• الكوكي تنتظره مهمة جديدة في قيادة الهلال لتحقيق نتيجة ايجابية خارج الديار.

• الاشانتي كوتوكو شرس للغاية على ملعبه.

• حقق فوزا كاسحا على نكانا في الجولة الماضية.

• دك شباكه بـ3 اهداف نظيفة.

• يدخل جولة الغد بمعنويات عالية.

• مواجهة صعبة بكل تأكيد.

• لكن فرسان الازرق سوف يكونوا في الموعد.

• لن ترهب الازرق الحشود الجماهيرية التي ستساند الاشانتي.

• ملعبه الشهير يسع لأكثر من 50 ألف متفرج.

• قلوبنا مع نجوم الهلال رغم بُعد المسافة.

• وهذا ايضا حال أنصار الموج الازرق.

• (90) دقيقة مصيرية ستحدد مصير الهلال في التأهل مبكرا.

• لا نخشى على سيدالبلد إلا من التحكيم الافريقي.

• وهنا يجيء دور الجهاز الفني بقيادة التونسي الكوكي لتوجيه اللاعبين بالانصراف للعب فقط.

• وعدم الدخول في نقاش جانبي مع التحكيم.

• قد يُعرض احد اللاعبين للطرد كما حدث للكنغولي امبومبو في مباراة زيسكو في زامبيا.

• لذلك إنتبهوا الي هذا الجانب.

• الهلال حاليا يعيش فترة جيدة.

• إذا لا خوف عليه رغم صعوبة المباراة.

(صمت اخير) ..

• نحن الهلال بنريدو جد.