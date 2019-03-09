رئيس الجيش: نترقب تنفيذ الاتفاق المالي مع المريخ اليوم

التاريخ: 09-مارس-2019
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حصلت مصادر مطلعة على معلومات مثيرة بشأن قضية لاعب المريخ عبد المجيد سومانا الذي يبذل المسؤولون بالمريخ مجهودات مضنية لأجل عودته إلى البلاد، واستئناف نشاطه مع المريخ وتعاقد المريخ مع لاعب وسط المنتخب النيجري – سومانا – في مايو من العام 2018 وفق اتفاق مالي قضى بمنح فريق الجيش مبلغاً وقدره (80) ألف دولار آنذاك، وأضاف بأن تنفيذ الاتفاق كان من المفترض أن يتم في غضون الأسبوع الماضي، لكنه لا يعلم بالأسباب التي جعلته يتأخر، ولا يتم على أرض الواقع. ونفى رئيس الجيش النيجري طاهيرو حسب صحيفة الصدى، الأحاديث التي راجت حول وجود مفاوضات بين ناديه والغريم التقليدي للمريخ – الهلال – حول انتقال اللاعب، وقال إن هذا الأمر غير صحيح، وأضاف بأنهم متمسكون بالاتفاق مع المريخ، وعودة اللاعب لمواصلة نشاطه مع الأخير خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أن التأخر في الاتفاق المالي يعود إلى بعض الظروف التي تخص المريخ، لافتاً النظر إلى أن الجمعة عطلة في السودان، متوقعاً أن يتم إرسال المبلغ اليوم “السبت” وإكمال إجراءات عودة اللاعب إلى الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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