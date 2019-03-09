اجتماع مهم لمجلس المريخ اليوم والتأمين على عودة ضفر وضم الصيني

يعقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعاً مهماً عصر اليوم يناقش من خلاله العديد من الأمور المهمة أبرزها ملف الإحلال والإبدال الذي يرغب النادي تنفيذه في فترة التسجيلات الحالية وسيناقش المجلس كذلك آخر المستجدات عن عودة السماني الصاوي والنيجري مجيد سومانا لكشف الفريق إلى جانب حسم ملف جوكر الفريق السابق أحمد ضفر، وكشف محمد موسى الكندو نائب أمين مال المريخ في تصريحات حسب صحيفة الصدى، عن أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفرقة الحمراء في التسجيلات الحالية، مبيناً أنهم حالياً رصدوا الثنائي عماد الصيني مدافع الأهلي وسليم مدافع الأمل، وأن المفاوضات مع ناديهما تمضي بشكل طيب من أجل كسب خدماتهما رسمياً في التسجيلات الحالية، وأوضح الكندو أنهم أمنوا كذلك على عودة أحمد عبد الله ضفر لكشف المريخ من جديد في التسجيلات الحالية، وقال أنهم في مجلس الإدارة لا دخل لهم بالشأن الفني وما يقرره المدرب يامن الزلفاني تتم الاستجابة له في أسرع وقت ممكن، وأضاف الكندو أن الزلفاني سيقوم بتحديد الأسماء التي ستدخل كشف الفريق في التسجيلات الحالية وحسب الحاجة الفنية، مؤكداً أن التسجيلات الحالية ستتم برؤية فنية بحتة عن طريق المدير الفني الزلفاني، الذي ترك له المجلس هذا الملف لتنفيذه في التسجيلات الحالية لعلمهم التام بأن التسجيلات عملية فنية في المقام الأول، وأنهم في مجلس الإدارة ينحصر دورهم في الجوانب المالية لإكمال صفقة التعاقد مع أي لاعب يطلبه الجهاز الفني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)