المحكمة تحجز ملف المتهمة بقتل زوجة (مهدي شريف) وشقيقتها للقرار

حجزت محكمة أم درمان جنوب ملف محاكمة المتهمة بقتل (آمنة شريف) وشقيقتها التي تواجه تهمة التستر، للقرار، حيث استمعت المحكمة لكافة أطراف القضية، وقد رفضت المحكمة في الجلسة السابقة التماس محامي الاتهام بمناقشة ثلاثة أطباء في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها حول مضاهاته بأقوال المجني عليها حول عض المجنى عليها للمتهمة يوم الحادثة.

وتشير التفاصيل حسب صحيفة المجهر، إلى أن الشرطة قد دونت بلاغاً بالواقعة تحت طائلة الوفاة في ظروف غامضة، إلا أن أصابع الاتهام قد أشارت للمتهمة الأولى، حيث تم القبض عليها وأقرت لدى التحري بأنها من قامت بقتل المجني عليها وأخذت المال من الخزنة للتمويه، كما أقرت المتهمة الثانية شقيقة الأولى، بأنها قد احتفظت بالمال المسروق بناءً على رغبة شقيقتها، وواصلت الشرطة جمعها للأدلة المبدئية لتوجيه التهمة ومن ثم تقديم المتهمتين للمحاكمة، وقد نظرت المحكمة في ملف البلاغ محددة جلسة (20) من الشهر الجاري، لإيداع المرافعات الختامية وحجز الملف للقرار في مارس الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)