والي كسلا “محمد منتي عنجر” يزور أسرة المعلم القتيل “أحمد الخير”

التاريخ: 09-مارس-2019
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قدم والي كسلا محمد منتي عنجر العزاء لأسرة المعلم “أحمد الخير عوض الكريم” بمدينة خشم القربة خلال زيارته لإفتتاح منشآت برئاسة الفرقة (11) مشاة .
وقابل ذوو “الخير” زيارة الوالي الجديد بإرتياح وترحاب، وأعرب ممثل الأسرة عن تقديره لوالي كسلا ومواساته لهم في الفقد الجلل، مؤكدين أن القضية سيتم الفصل فيها حسب القانون، وإبتدر عنجر أولى زياراته لقيادة الفرقة (11) مشاة، وكان في استقباله قائد الفرقة اللواء ركن محمود همد ومعتمد خشم القربة صلاح إبراهيم .
إقتتح خلالها وبحسب صحيفة الوطن، صالة الألعاب الرياضية المتكاملة وٍإستراحة شعبة الإستخبارات العسكرية والمكاتب الإدارية لقيادة اللواء 42 ووضع حجر الأساس لقيادة اللواء 159 مدفعية والوقوف على الاعمال الانشائية لمباني القيادة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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