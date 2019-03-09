أطباء يستخرجون 40 قطعة معدنية من معدة رجل هندى

أزال الأطباء نحو 40 قطعة معدنية، بما في ذلك المفاتيح والعملات المعدنية وشريحة هاتف من معدة رجل هندى، كما عثر الجراحون على شفرة مبراة بالقلم الرصاص، بالإضافة إلى مغناطيس تم تعليق معظم الأشياء فيه بين المجموعة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، كان الرجل البالغ من العمر 52 عاما، والمعروف باسم جاياكومار، بحاجة إلى عمليتين مدة كل منهما 45 دقيقة لإزالة كل المواد الغريبة.

وقال أطباء في تشيناي على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، إنّ المريض الذي يعاني من اضطراب نفسي كان سيموت دون إجراء جراحة.

وأجرت الجراحة فينكاتيسواران، من مستشفى راجيف غاندى العام الحكومى، وقال: "إذا لم تتم إزالة الأشياء في الوقت المناسب، فقد يتعرض المريض لمضاعفات، مثل النزيف المعوي والإنتان الذي يؤدي في النهاية إلى الموت".

وأجرى الأطباء بعناية إجراءات تنظير المعدة على مدى يومين، وإزالة 22 قطعة معدنية من معدة جاياكومار في يوم واحد، و 18 مادة أخرى في اليوم التالي.

وقال مسعفون، إنّ مقاس أصغر قطعة كان 2 سم، كما كان هناك عددا من المواد تمسك بالمغناطيس داخل بطنه.

وتم التعرف على الأشياء لأول مرة عندما كان تعرض الرجل لجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، لخلل في الطب النفسي، والذي كان يخضع للعلاج لمدة ثلاث سنوات.

وقال الدكتور جايانثي رانجاراجان، الذي يعمل في المستشفى، إنّ الرجل كان يتألم بشدة فى بطنه، حيث اكتشف الجهاز وجود مواد معدنية، وأضاف الدكتور فينكاتيسواران: "لقد أحيل إلى مستشفانا في الأسبوع الثالث من شهر فبراير.

ولم تكن عائلة جاياكومار تدرك أنه اعتاد على ابتلاع الأشياء.