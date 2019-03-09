أطباء يحتجون في طهران بسبب تأخر صرف رواتبهم

تجمع أطباء وموظفو مستشفى "بارسيان" في طهران احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، في ظل تقلص عائدات الحكومة نتيجة للعقوبات الأمريكية.
وردد المحتجون على تأخر صرف رواتبهم شعارات: "نحن نعترض ... نحن بحاجة إلى رواتبنا".
وقد انعكست العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو العام الماضي، انعكست على الاقتصاد وعلى الظروف المعيشية للسكان.
وفي الوقت الذي بات فيه المسؤولون الإيرانيون لا يخفون الأزمة التي تشهدها البلاد، تسعى واشنطن لتشديد العقوبات الاقتصادية وتضييق الخناق على طهران.
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