الدنمارك والنرويج.. أكثر دول العالم سعادة

تعتبر الدنمارك وفنلندا والنرويج وأيسلندا وسويسرا أسعد البلدان في العالم، وفقا لتقييم دورى من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة.

وقيّمت الدراسة، مواطنى الدول الخمس المتصدرة بـ 7.5 من أصل 10 على مقياس رضا الحياة لعام 2017، وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة، وفي المقابل، جائت المملكة المتحدة بعيداً عند 6.7 درجة فقط، على الرغم من كونها أكثر ارتياحًا بقليل من العام السابق، في حين كانت الولايات المتحدة أفضل بقليل مع 6.9.

وسجلت المملكة المتحدة 6.5 في عام 2016، ومع ذلك، فإن الرقم الأخير هو انخفاض طفيف على درجة 6.8 حصلت عليها المملكة المتحدة في طبعة 2013.

واقترح الخبراء في الماضي أن الناس في بلدان أوروبا الشمالية أكثر سعادة لأنهم يكسبون الكثير من المال ويعيشون حياة طويلة ولديهم خدمات دعم حكومية جيدة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية مقارنة بين الدول الأوروبية والدول المتقدمة أيضًا، أن الرفاهية العقلية قد تحسنت بنسبة 4.6 في المائة بين عامي 2011 و 2016 في المملكة المتحدة، ومع ذلك، فإنها لا تزال أقل من المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن سكان المملكة المتحدة أكدوا أنهم يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، حيث يشعر خُمس الأشخاص "بالرضى الشديد" عن دخل أسرهم.