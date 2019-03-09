احتجاجات السودان تتواصل وتسريبات عن "عروض قوية" للبشير

البشير في المقابل، وجه بإطلاق سراح عدد من المعتقلات السياسيات، اللاتي تم احتجازهن خلال الاحتجاجات، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.
المعتقلات كن قد نفذن إضراباً عن الطعام في يوم المرأة، احتجاجا على استمرار اعتقالهن دون محاكمة، وطالبن بإطلاق سراحهن.
واتخذ الرئيس السوداني عدداً من الإجراءات، من بينها ترقية عدد من ضباط الجيش، وإحالة آخرين للتقاعد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد الشامي.
ودعا تجمع المهنيين، التجمع النقابي الذي يقود الاحتجاجات المناوئة للبشير، إلى مظاهرات يوم الأحد، ينظمها رفقة القوى المعارضة المتحالفة معه، من مقر حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يقوده الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب قبل وصول البشير إلى السلطة.
ورافق استمرار الاحتجاجات، تسريبات حول عروض إقليمية ودولية للبشير، تتحدث عن مرحلة انتقالية، ويصل بعضها إلى وعود بإسقاط أو تجميد مذكرة القبض الصادرة من المحكمة الجنائية بحقه، بناء على تهم تتعلق بفترة الحرب في دارفور، لتظل نتائج السياسة رهينة التوقع والانتظار.
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