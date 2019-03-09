وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه"، اليوم السبت، نقلا عن فوتيو إن اللجنة تلقت العام الماضى تصريحاً بمواصلة عمليات البحث فى المناطق العسكرية المتفق عليها، الواقعة فى المناطق القبرصية التى تحتلها تركيا، لكن أنقرة تستمر فى وضع العراقيل أمام عمل اللجنة. وأشار إلى أن لجنة وزراء مجلس أوروبا ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل فى ستراسبورج الفرنسية؛ لمناقشة المسألة.
ومنذ تم تقسيم قبرص عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالى، لا يزال مصير مئات الأشخاص غير معروف، وأنشئت لجنة معنية بهؤلاء المفقودين، بناء على اتفاق بين زعيمى الطائفتين (القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك)، للبحث عن رفات المفقودين وتحديد هويتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول قبرصى يتهم تركيا بوضع العراقيل أمام عمل "لجنة المفقودين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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