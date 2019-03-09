قيادي عراقى: نحتاج دعم المؤسسات الأمنية للقضاء على "داعش" نهائيا

قال رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" العراقى، عمار الحكيم، أن تنظيم "داعش" الإرهابى لا يزال متواجدا، فكرا وأجندات وخلايا نائمة ونشطة، ونحتاج إلى دعم المؤسسات الأمنية للقضاء على ما تبقى من تلك التنظيمات نهائيا.

وأضاف الحكيم، فى احتفالية "يوم الشهيد"، "ينبغي ألا نسمح بأى خروقات تعيدنا لمربع عدم الاستقرار، وأصبحنا أمام حاجة ملحة للاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة وموحدة.. وتنحية الخلافات والتوجه لتبنى أولويات شعبنا".

وأوضح رئيس التحالف، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)، أن توفير المتطلبات الأساسية للعيش الكريم التى تسمح بعودة النازحين وإعمار المدن وإيجاد مصالحات محلية حقيقة والتعامل مع مخلفات الإرهاب الداعشى، أمور أساسية.

