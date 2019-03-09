الخليج 365 : علمت ” السوداني” أن لاعب الأمل عطبرة، نجم الانتدابات سليم وافق علي ارتداء شعار الهلال خلال فترة التسجيلات الصيفية الجارية.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها ” السوداني” فإن وفداً إدارياً من نادي الهلال قابل أسرة اللاعب خلال اليومين الماضيين بعطبرة وتم التأكيد علي ضرورة الشروع الفوري في مقابلة مسؤولي الأمل لأجل إكمال اتفاق انتقال اللاعب إلى الأزرق.

وقال مصدر مقرب من – سليم – إن الأخير عاد رفقة بعثة الأمل إلى عطبرة عقب الفراغ من مباراة الخرطوم الوطني الماضية لافتاً النظر إلى أن اللاعب لا يمانع ارتداء شعار أي من ناديي القمة وبالأخص الهلال حالما نجح الأخير في الوصول إلى اتفاق مع إدارة ناديه. المادة السابقة الكاف يختار حكماً سودانياً لتقنية (VAR)

كانت هذه تفاصيل خبر سليم يوافق على ارتداء شعار الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.