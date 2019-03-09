الكاف يختار حكماً سودانياً لتقنية (VAR)

الخليج 365 : اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) الحكم الدولي المساعد السوداني الشاب محمد عبدالله نيالا للمشاركة في كورس استخدام تقنية (VAR) بجنوب افريقيا، وذلك استعدادا لبطولة الامم الافريقية (كان) بمصر 2019م.. ويقام الكورس في الفترة من 25 إلى 30 مارس 2019م ..

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