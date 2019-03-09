تطورات جديدة بشأن لاعب الأمل (سليم) و انتقاله للقمة السودانية

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الخليج 365 :
كشف نادي الأمل عَطْبَرَة، عن تطورات جديدة تتعلق بصانع ألعابه سليم محمد، والذي طلب الهلال والمريخ رسميا، الظفر بخدماته.وأوضح محمد تاج السر الياس، الأمين العام لنادي الأمل في تصريحات مساء الجمعة: “الأمل استقبل عرضين رسميين من ناديي الهلال والمريخ، للحصول على خدمات سليم”.
وأضاف: “نحن بدورنا اجتمعنا، كممثلين لمجلس إدارة النادي، باللاعب اليوم الجمعة وطرحنا أمامه الخيارين، وقد رد علينا بأنه سوف يدرس العرضين، وسيكشف عن رغبته بعد ذلك”.وأكد الأمين العام لنادي الأمل، أن أمر موافقتهم على تعاقد أي من الهلال أو المريخ مع سليم محمد، سيعلن عنه السبت.
يذكر أن صانع الألعاب سليم محمد، الذي يلعب بقدمه اليسرى، يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السودانية.
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