تعرّف على اسعار محصول الذرة باسواق القضارف نقدا وشيكات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقول مصادر بولاية القضارف إن سعر الأردب من الذرة (الفتريتة) نقداً بألفين وخمسين جنيهاً وسعره بالشيك المصرفي ألفان وخمسمائة جنيه، وقنطار السمسم يباع نقداً بأربعة آلاف وسبعمائة جنيه بينما سعره بالشيك المصرفي خمسة آلاف جنيه بالتمام والكمال، مما يعني حسب صحيفة الصيحة، أن السيولة النقدية لا زالت تشكل هاجساً للمتعاملين في أسواق المحاصيل من تجار ومزارعين منتجين، فالفرق بين أسعار البيع نقداً أو بشيك يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة جنيه بالنسبة للأردب أو القنطار الواحد. المادة السابقة قيادات مريخية تضغط على الزلفاني بشطب سومانا وتسجيل ضفر المقالة القادمة صحيفة الأشانتي دعو الجماهير الغانية لإيقاف قطار الهلال

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