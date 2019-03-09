الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان هناك شخصيات بمجلس المريخ مارست ضغطا على المدرب الزلفاني من اجل شطب اللاعب سومانا وتسجيل اللاعب الوطني ضفر في خانته وكشفت الصحيفة ان المدرب التونسي رفض التعاقد مع اللاعب ضفر والتفريط في سومانا الذي كشفغت متابعات الصحيفة ان الهلال دخل طرفا في كسب توقيعه خلال الانتدابات الحالية .

كانت هذه تفاصيل خبر قيادات مريخية تضغط على الزلفاني بشطب سومانا وتسجيل ضفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.