المطرب (معتز صباحي)..حالة نشاط وعودة مرتقبة

شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم :

يشهد المطرب الشاب “معتز صباحي” هذه الأيام حالة من النشاط الفني تؤكد عودته إلى الساحة الغنائية بقوة بعد اختفاء عن المشهد دام طويلاً، “معتز” بدأ خلال الأيام الماضية يظهر عبر المشاركة بالغناء في عدد من الفعاليات الإنسانية والحفلات الخيرية، وأكد أحد الموسيقيين المقربين منه حسب صحيفة المجهر، أنه ظل خلال فترة غيابه يعكف على إنتاج عدد من الأغنيات الخاصة استعداداً لتقديمها لجمهوره، ومن ثم تسجيلها للمحطات الإذاعية وستكون بمثابة عودة قوية له.

الجدير بالذكر إن المطرب “معتز” يعد من المطربين الذين يجيدون العزف على آلة الأورغ مما جعله متمكناً في مجال التلحين وساعده على تجويد موسيقى أعماله الغنائية الخاصة.