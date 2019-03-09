نجمة النيل الازرق رتاج الأغا تتوّج (عروساً)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وزعت مذيعة قناة النيل الأزرق رتاج الأغا، رقاع الدعوة للزملاء الإعلاميين وذلك لحضور حفل زواجها الذي سيكون نهاية الشهر الجاري بصالة سبارك سيتي 2، واحتفى عدد من القروبات التي تضم المذيعة بذلك الخبر مقدمة لها التبريكات والأمنيات بحياة زوجية سعيدة حسب صحيفة السوداني.

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