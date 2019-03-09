سخط واسع داخل قناة الهلال بسبب (راتب) لوشي..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت مصادر عليمة من داخل قناة الهلال عن سخط واستياء واسع للعاملين داخل القناة بسبب تسريبات حول الراتب الذي ستتقاضاه المذيعة لوشي عقب انضمامها مؤخراً للقناة، ذلك الراتب الذي وصفته المصادر بـ(الخرافي)، بينما أشارت ذات المصادر حسب صحيفة السوداني إلى أن قناة الهلال خصصت ميزانية منفردة لذات المذيعة لتقديمها برنامج (يلا نغني) في رمضان..!

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